Urbano Cairo e Alessandro Buongiorno si sono incontrati a New York ed hanno passato l’intera serata insieme

Urbano Cairo ha incontrato Alessandro Buongiorno a New York dove i due sono andati per motivi estremamente diversi. Infatti mentre il difensore del Torino e della Nazionale si è recato a New York per godersi il meritato riposo dopo una lunga e stancante stagione che si è conclusa con l’esordio in maglia azzurra per il centrale italiano, il presidente della squadra granata si trova attualmente nella Grande Mela per alcuni incontri di affari che destano il sospetto che sia alla ricerca di nuovi investitori. I due hanno trascorso la serata insieme in compagnia anche della fidanzata del difensore granata A raccontare l’incontro e la serata passata insieme è stato proprio Urbano Cairo attraverso un post sul suo account Instagram in cui dice anche che ci teneva a complimentarsi con il suo giocatore per l’ottima prova fornita all’esordio in azzurro. Ecco il post: