Urbano Cairo attualmente è a New York, ma non è nella Grande Mela in vacanza come Alessandro Buongiorno: ha in programma incontri importanti

Urbano Cairo in questi giorni si trova a New York dove non si sta godendo una vacanza come invece sta facendo il difensore granata Alessandro Buongiorno nella medesima città. Il presidente granata infatti avrebbe, secondo affaritaliani.it nella sua agenda incontri importanti con i vertici dei più importanti giornali americani come il Washington Post, il Wall Street Journal e il New York Times. Lo scopo sembrerebbe quello di trovare nuovi investitori negli Stati Uniti. Tutto questo potrebbe far pensare ad un tentativo di scalata nel futuro, il patron del Torino infatti potrebbe puntare a Mediaset, nonostante lui stesso abbia più volte smentito questa voce sostenendone la falsità. Il viaggio nella Grande Mela potrebbe essere solo una tappa necessaria per ottenere quello che serve a tentare la scalata a Mediaset.