Nell’esordio dell’Italia Under 21 nell’Europeo di categoria Pellegri ha lasciato il segno segnando il gol del momentaneo 1-1

L’Italia Under 21 esordisce all’Europeo di categoria con una sconfitta rimediata contro la Francia (2-1 il finale), una sconfitta sicuramente che fa molto, ma molto male, non solo per il fatto di aver perso ma per come si è arrivati al risultato finale. Dato che gli Azzurrini erano riusciti ad agguantare il pareggio grazie a un colpo di testa di Raoul Bellanova, con il pallone che sbatte sul palo ed entra in porta di almeno un metro. Poi Castello Lukemba ha provato a salvare la Francia, ma era già troppo tardi. Però alla fine a salvare i Blues è stato l’arbitro dato che non si è clamorosamente accorto che la palla era entrata. Ma partiamo dall’inizio: a sbloccare il match sono stati i francesi, l’Italia poi è riuscita a trovare il gol dell’1-1 con Pietro Pellegri che ha segnato di testa. Tutto è nato da una punizione sulla trequarti battuta da Sandro Tonali che ha crossato trovando la testa del numero 11 del Toro, che ha infilato il pallone in rete. Una bella soddisfazione per l’attaccante ex Genoa che era reduce da un campionato in granata molto sfortunato per via dei diversi problemi fisici che lo hanno colpito nel corso della stagione. Per Pellegri il gol segnato all’esordio degli Azzurrini all’Europeo Under 21 vorrà e dovrà essere il punto di partenza per ripartire dopo gli infortuni.

Prove positive per Ricci e l’obiettivo del Toro Bellanova

Bellanova, al di là del gol poi non dato, ha rimediato una buona prova, faticando nei primi 45 minuti di gioco ma poi riuscendo a migliorare la sua performance con il passare dei minuti. Il difensore classe 2000 è stato in grado di sfornare diversi cross dalla fascia destra. La prestazione di Bellanova sarà stata vista sicuramente con un occhio di riguardo da parte del Toro, dato che il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Milan è un nome caldo per il club granata ed è sempre più vicino a trasferirsi alla corte di Ivan Juric. Infine anche Samuele Ricci, nonostante la sconfitta, ha fatto bene contro la Francia. Il centrocampista granata ha fatto vedere diversi spunti molto interessanti ed è andato anche vicino al gol all’83’ minuto. Adesso però gli Azzurrini devono archiviare la sconfitta rimediata contro la Francia e pensare alla prossima sfida contro la Svizzera. Un match dove la squadra di Paolo Nicolato scenderà in campo con il coltello tra i denti a caccia di un riscatto.