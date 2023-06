Il pagellone / Una stagione da ricordare per il paraguayano, arrivato in doppia cifra per la prima volta in Serie A

Una rinascita compiuta per la miglior stagione di carriera: Tonny Sanabria è tornato a pieno regime e si è reso protagonista sotto la Mole. Una doppia cifra sperata e arrivata, per quello che è stato un raddoppio rispetto alle stagioni precedenti in granata sul fronte dei gol. E l’intuizione che sarebbe stato un anno da ricordare, c’è stata già alla prima di campionato contro il Monza, dove si è reso protagonista con un assist e un gol. Il vero exploit è però giunto a compimento al rientro dal Mondiale, con la sua firma su ben 10 gol di quelli realizzati dal club.

Sanabria, certezza dell’attacco granata

Impiegato come punta da Juric, il praguayano ha inserito la quinta non facendo rimpiangere l’ex compagno di reparto Belotti. Con i suoi 12 gol totali e 4 asisst è stato una delle sorprese più piacevoli del campionato, conquistando ulteriormente il popolo granata e il suo allenatore. Ad aggiungere ulteriore valore al tutto, proprio la doppia cifra, mai raggiunta prima in Seire A dall’ex Genoa, che ha aggiunto così un tassello importante al proprio palmares. Juric e Torino convinti.

Tonny Sanabria

Presenze totali: 33

Gol: 12

Assist: 4

Voto 7