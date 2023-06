Il difensore del Torino Perr Schuurs è partito per la Tanzania, dove ha avuto occasione di fare un safari nella savana

Il campionato è giunto al termine e i calciatori granata stanno approfittando dei giorni di vacanza per godersi il tempo libero. Tra questi c’è Perr Schuurs, uno dei calciatori che ha fatto meglio nel corso della stagione appena conclusa. L’olandese è partito per la Tanzania, precisamente per il Ngorongoro Crater National Park, dove ha avuto occasione di fare un bellissimo safari con i suoi cari. “Che giornata”, ha commentato il classe ’99 sulla propria storia Instagram, fotografando tre leonesse a pochi passi.