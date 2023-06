Il trequartista russo Miranchuk, in attesa del Torino, si allena anche in vacanza come mostrato sui social

Nonostante sia in vacanza Aleksey Miranchuk, trequartista russo del Torino, si mantiene in forma. Il numero 59 granata, in attesa del Toro, ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae in palestra, al termine dell’allenamento. Il riscatto non è stato esercitato e il giocatore tornerà all’Atalanta. La sua volontà però, è quella di rimanere al Torino e proseguono i contatti. Di seguito la foto della storia pubblicata sui social.