Un post con la maglia della J Stars, squadra satellite della Juventus fa scoppiare la polemica intorno a Corrado Buonagrazia

Corrado Buonagrazia è il nuovo responsabile della scuola calcio del Torino. A pochi giorni di distanza dall’annuncio del suo arrivo, sono però scoppiate le prime polemiche a causa di post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ma andiamo con ordine il dirigente, tra le varie esperienze accumulate nel corso della sua carriera, conta anche un periodo da allenatore della J Stars (una squadra associata alla Juventus, con cui condivideva anche le divise di gioco) con la quale ha vinto lo scudetto dilettanti con la formazione Allievi.

La maglia e le polemiche dei tifosi

Quello che ha recato più “fastidio” è il fatto che anni fa il neo responsabile del settore giovanile ha pubblicato su Instagram un’immagine ritraente una maglietta proprio della J Stars aggiungendo come didascalia “Avevo pensato di postarla in bianco e nero…ma poi ho pensato che questi colori e queste emozioni non perderanno mai di colore e di intensità”. Anche se quella ritratta nella foto è la maglia scudettata della J Stars (non quella della Juventus anche se, nei fatti, è praticamente identica) i tifosi si sono infuriati. Polemiche che, inoltre, potrebbero aver portato lo stesso Buonagrazia a “chiudere” il proprio profilo social, rendendolo privato. Il rapporto con i tifosi del Torino non è iniziato nel migliore dei modi.