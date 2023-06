Koffi Djidji ha rinnovato il suo contratto con il Torino fino al 2024: Ivan Juric è stato ascoltato e accontentato

Ieri in casa Toro è arrivata un’altra conferma, dopo quella di Ivan Juric. O meglio, si tratta di un prolungamento di contratto: Koffi Djidji ha rinnovato per un altro anno e vestirà ancora la maglia granata. Il tecnico croato è stato accontentato e la sua linea è stata ascoltata dalla società. Il contratto di Juric scade nel 2024, ma dopo due ottime stagioni ci poteva essere aria d’addio. L’incontro di giugno però è stato decisivo: il rapporto tra Cairo e Juric continua. Una delle richieste, fatte nell’incontro, era proprio quella del rinnovo del numero 26 granata. Oltre che una conferma importante in chiave tecnica, si tratta anche di un messaggio forte, per far capire che le intenzioni sono quelle di seguire Juric.

Un buon punto di partenza

A tutti gli effetti è un buon punto di partenza, con il mercato che sta per aprirsi ufficialmente. Negli ultimi mesi di campionato, spesso Juric in conferenza stampa ha fatto capire l’importanza di Djidji. Queste le sue parole: “La mia posizione è che deve rimanere. Penso che sia un giocatore forte, che accetta spazi aperti contro qualsiasi tipo di attaccante. Non è facile trovarne uno così: ci sono difensori che certe partite le fanno bene e in altre faticano. Con certi difensori devi adattarti, con Djidji riesci a fare un calcio offensivo perché riesce a gestire spazi grandi: è un giocatore forte”. Con Ivan Juric in panchina, Koffi Djidji è diventato sinonimo di garanzia.