Con la chiusura della fase a gironi degli europei under 21 è tempo di verdetti: eliminata la Romania, mentre l’Italia giocherà oggi

Due giorni di verdetti, per quanto riguarda l’Europeo under 21. Tra ieri e la giornata di oggi, infatti, usciranno fuori le 8 nazionali che approderanno alla fase finale del torneo di categoria, che entrerà dunque nel vivo. Nella giornata di martedì, intanto, sono state ufficializzate le qualificazioni dei primi due gironi. Il gruppo A ha visto il passaggio del turno della Georgia ai danni di Belgio e Olanda, mentre nel gruppo B non è riuscita nell’impresa la Romania di Popa, nuovo portiere del Toro che, nell’ultima gara del girone, non è neppure sceso in campo. Una brutta campagna quella dei romeni, finiti ultimi a un solo punto senza aver segnato un gol nelle tre gare giocate. Buone notizie, però, per i tifosi granata, date le “vacanze” anticipate per l’estremo difensore, che presumibilmente si presenterà al Fila lo stesso giorno dei suoi nuovi compagni.

Italia, la prova del nove

Sfida di estrema importanza anche per gli azzurrini di Nicolato, che questa sera alle 20:45 sfideranno la Norvegia, ultima a 0 punti, in una gara che vale tutto. Una vittoria è d’obbligo, ma potrebbe anche non bastare in caso di eventuali “biscotti” tra Francia e Svizzera. All’Italia infatti, con una vittoria, bastano il pareggio o i 3 punti della Francia; in caso contrario, invece, bisognerà fare dei calcoli. L’obiettivo iniziale, come detto, è ottenere la qualificazione per i Giochi Olimpici della prossima estate, e vedere il cammino degli azzurrini fermarsi ai gironi equivarrebbe a un flop. In campo dunque Pellegri e Ricci, con quest’ultimo che è entrato dalla panchina nella gara contro la Svizzera. Probabile una partenza dal primo minuto per entrambi, alle prese con una sfida tanto importante quanto difficile.