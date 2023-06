Il Torino ha programmato una settimana di lavori al Filadelfia a partire dal 10 luglio: non ci sarà chi ha giocato in Nazionale

Il ritiro estivo del Torino partirà il 10 luglio: i granata saranno impegnati in una settimana di lavoro in città, in cui daranno inizio alla preparazione in vista della nuova stagione di Serie A. Chi ha giocato in Nations League come Vojvoda, Milinkovic-Savic, Ilic, Rodriguez, Vlasic (ammesso che il Toro riesca a trovare l’accordo col West Ham) e Linetty, però, potrà usufruire di giorni di vacanza, che renderanno di fatto impossibile la loro presenza al Filadelfia. Coloro che sono partiti con le proprie Nazionali raggiungeranno la squadra direttamente a Pinzolo il 17 luglio. Qui il Torino ha già ufficializzato due amichevoli: il 22 luglio contro la Feralpisalò, mentre il 28 luglio gli uomini di Juric affronteranno il Modena.

Discorso diverso per Pellegri e Ricci

I due giovani calciatori granata sono attualmente impegnati nell’Europeo Under21 in corso in Romania e Georgia. Gli Azzurrini si giocheranno la qualificazione all’ultima gara del girone D, contro la Norvegia. In caso l’Italia dovesse andare avanti nel torneo ed eventualmente raggiungere la finale dell’8 luglio, Pellegri e Ricci potrebbero ritardare ulteriormente il loro rientro in gruppo.