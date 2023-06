Ricci e Pellegri titolari, l’Italia cade con la Norvegia ed è fuori dall’Europeo: la rabbia dell’attaccante

Finisce dopo il girone eliminatorio l’avventura all’Europeo dell’Under 21. Come già nella sfida inaugurale, i due granata Ricci e Pellegri sono in campo dal primo minuto. Gli azzurrini cedono 1-0 alla Norvegia mentre la Francia batte la Svizzera. La squadra di Nicolato chiude a tre punti come Svizzera e Norvegia ma a passare insieme ai transalpini sono gli svizzeri in virtù dei gol segnati negli scontri diretti. L’attaccante granata viene sostituito al 62′ ma si arrabbia e non va a sedersi nemmeno in panchina, guadagnando gli spogliatoi. Una scelta che comunque non paga perché tre minuti dopo arriva il gol della Norvegia che condanna la squadra.