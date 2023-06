Così Samuele Ricci ha commentato la sconfitta dell’Under 21 con la Norvegia: azzurrini eliminati dopo il girone eliminatorio

Rammaricato Samuele Ricci dopo la sconfitta con la Norvegia costata all’Italia l’eliminazione. “Siamo entrati molli nel secondo tempo, ma siamo l’Italia e non bisogna sbagliare l’atteggiamento. I cambi? So solo che ormai la qualificazione è andata, non possiamo fare più niente, mi sento di dire che l’atteggiamento quando si indossa questa maglia deve venire prima di tutto. Avevamo detto fin dall’inizio che siamo un bel gruppo che ce la potevamo giocare con tutti e lo abbiamo dimostrato sul campo, gli episodi ci sono andati contro, dispiace molto. Io personalmente, ma anche tutto il gruppo, credevo molto in questa qualificazione”.