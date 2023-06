Al netto di possibili acquisti in questa sessione di calciomercato, la difesa sembra essere l’unico reparto in cui si potrebbe rimanere fermi

Come detto, mancano due giorni all’apertura ufficiale del calciomercato, ma il Dt Vagnati è al lavoro già da diverso tempo per regalare a Juric una squadra competitiva e, chissà, in grado di poter lottare finalmente per un posto in Europa dopo esserci andati vicini in questa stagione. Dopo l’arrivo di Popa si aspetta la risposta definitiva di Bellanova, in modo da ufficializzare quello che sarebbe il secondo acquisto di questa sessione. Con vari ruoli scoperti in cui bisogna necessariamente trovare dei rinforzi – vedi trequarti o le fasce laterali – l’unica certezza, in questo momento, sembra essere la difesa, che tanto bene ha fatto nell’annata appena terminata.

Una difesa uguale per la prossima stagione

La retroguardia, come detto, nella scorsa stagione ha saputo sopperire alla pesante partenza di Bremer, crescendo partita dopo partita e convincendo sempre di più. Dalla leadership di Buongiorno al super adattamento di Schuurs, passando per l’esperienza di Rodriguez e Djidji. I granata, considerato il rinnovo dell’ivoriano e al netto di qualche possibile offerta nei confronti del difensore olandese ex Ajax, potrebbero presentarsi ai nastri di partenza della prossima Serie A con gli stessi uomini, che hanno convinto Juric e la dirigenza. L’unico “taglio” potrebbe coinvolgere Gravillon. Il difensore guadalupense, dopo esser arrivato a gennaio e aver giocato solo 7 partite, non verrà riscattato, e bisogna vedere se sarà sostituito sul mercato o tramite la promozione di un giovane dalla Primavera.