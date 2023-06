Koffi Djidji ha rinnovato, ma ora ci sono altri desideri da esaudire: tutte le richieste di Ivan Juric sul mercato

Ivan Juric è stato chiaro: non vuole ripetere gli errori fatti in passato dalla società. A inizio giugno c’è stato l’incontro con Urbano Cairo e si è deciso di proseguire insieme. L’allenatore croato ha chiesto garanzie, attraverso diverse richieste, di cui una già è stata eseguita. Koffi Djidji infatti ha rinnovato fino al 2024 e si tratta di un pupillo del tecnico. Adesso però, ci sono altri desideri da esaudire, che riguardano diverse zone del campo. La richiesta principale però rimane una: evitare di fare un ritiro come lo scorso anno, senza giocatori.

I desideri di Juric

Inanzitutto Juric ha chiesto la conferma di Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk. Entrambi non sono stati riscattati, ma le trattattive con West Ham e Atalanta continuano. I contatti per il numero 16 sono continui: l’obiettivo è averlo in ritiro. Altra richiesta è quella che riguarda gli esterni. Il futuro di Singo è in dubbio e il nome più caldo è quello di Raoul Bellanova del Cagliari. L’accordo è vicino, ma l’Inter, squadra in cui ha giocato in prestito quest’anno, non molla la presa. Sempre in vista del ritiro, il tecnico vuole avere più giocatori possibili a disposizione. Anche in mezzo al campo serve un innesto, serve un centrocampista fisico. Pobega, Mandragora e Lukic sono stati persi, Ricci e Ilic sono la coppia del futuro, ma serve anche qualcuno con più stazza fisica. Cairo e Vagnati hanno il loro lavoro da fare per seguire la linea di Juric.