L’Italia Under 21 di Nicolato supera per 3-2 la Svizzera agli Europei: minuti in campo per Ricci e Pellegri

Dopo aver perso per 2-1 contro la Francia, l’Italia Under 21 di Nicolato si rialza e batte la Svizzera per 3-2. Primo tempo decisivo per gli Azzurri che vanno in gol con Pirola (6′), Gnonto (11′) e Parisi (45’+4). Poi nella ripresa le due reti degli svizzeri con Imeri (47′) e Amdouni (52′). Ora per approdare ai quarti di finale, l’Italia deve battere mercoledì sera alle 20:45 la Norvegia e sperare che la Svizzera non batta la Francia. La situazione del girone, dopo due giornate, è la seguente: Francia 6, Svizzera 3, Italia 3, Norvegia 0. Nella gara di ieri, minuti in campo per Samuele Ricci e Pietro Pellegri.

La partita dei due granata

Pietro Pellegri è partito titolare in attacco, al fianco di Gnonto. Al minuto numero 25 è stato ammonito e poi all’intervallo ha lasciato il posto a Cancellieri. Samule Ricci, invece, è entrato in campo al 71′ al posto di Rovella. Entrambi hanno contribuito alla vittoria.