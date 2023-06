Inizia la Campagna Abbonamenti 2023/2024 del Torino: tutte le informazioni utili e i prezzi dei settori dello Stadio Grande Torino

La stagione 2023/2024 è alle porte e oggi, 26 giugno 2023, inizia la Campagna Abbonamenti del Torino per assistere alle partite in casa allo Stadio Grande Torino. Lo slogan di quest’anno è: UN SOLO COLORE. I tifosi che si sono abbonati nella scorsa stagione, possono usufruire di un prezzo speciale, se la tessera viene rinnovata entro e non oltre il 29 luglio. L’abbonamento può essere sottoscritto esclusivamente ai tifosi in possesso della Fidelity Card Cuore Granata. I prezzi, rispetto alla scorsa stagione, sono bloccati e inoltre ci sono varie tariffe agevolate. Per esempio, una parte della Curva Primavera sarà riservata agli studenti universitari, che potranno acquistare l’abbonamento al prezzo di 99 euro. Altri sconti sono previsti per Donne e Under 18. Gli abbonamenti sono in vendita presso i punti vendita Vivaticket, sul sito del Torino FC oppure nella biglietteria dello Stadio. Di seguito i prezzi della Campagna Abbonamenti.

I prezzi degli abbonamenti

PREZZI RISERVATI AGLI ABBONATI Curva Maratona – Intero 220 euro / Ridotto Donna 180 euro / Ridotto Under 18 150 euro Curva Primavera – Intero 200 euro / Ridotto Donna 160 euro / Ridotto Under 18 99 euro* Distinti Granata – Intero 340 euro / Ridotto Donna 250 euro / Ridotto Under 18 170 euro Tribuna Granata – Intero 390 euro / Ridotto Donna 320 euro / Ridotto Under 18 190 euro Poltroncine Granata – Intero 750 euro *Offerta a disponibilità limitata. Poi il prezzo diventa 130 euro.

PREZZI VENDITA LIBERA Curva Maratona – Intero 250 euro / Ridotto Donna 210 euro / Ridotto Under 18 180 euro Curva Primavera – Intero 230 euro / Ridotto Donna 190 euro / Ridotto Under 18 99 euro* Distinti Granata – Intero 380 euro / Ridotto Donna 265 euro / Ridotto Under 18 200 euro Tribuna Granata – Intero 450 euro / Ridotto Donna 340 euro / Ridotto Under 18 230 euro Poltroncine Granata – Intero 800 euro *Offerta a disponibilità limitata. Poi il prezzo diventa 160 euro.