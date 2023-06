Il difensore ceco è ritornato in campo con la Nazionale ed è pronto a riprendersi il suo posto in granata: Juric lo aspetta

A volte il mercato è in primis tra le mura amiche e il caso Zima lo dimostra. Dopo un lungo periodo di stop, il difensore croato ha smesso di fare da spettatore, tornando finalmente in campo. Un rientro atteso a lungo da Ivan Juric, che non ha potuto giovare a lungo delle sue qualità neanche nel finale di stagione (l’operazione al menisco risale a febbraio). Ora però sembrerebbe essere tornato a pieno regime, e la speranza dei granata è che duri a lungo. La nuova stagione sarà infatti quella del rilancio e cominciare in estate gli farà bene.

Zima, dall’infortunio al ritorno in Nazionale

Galeotto fu quell’allenamento prima dell’Empoli. Da quel momento, si sono affievolite le speranze di rivedere l’ex Slavia Praga in campo, fino a qualche giorno fa. Zima è infatti tornato sul rettangolo verde più di quattro mesi dopo l’ultima volta. A chiamarlo in causa, l’amichevole tra Montenegro e Repubblica Ceca, che lo ha visto protagonista con un assist e novanta minuti in campo. Il miglior modo per tornare, contornato d auna vittoria per 4-1 per i suoi.

Toro, Juric pronto a riaccogliere il difensore ceco

Resta quindi un segnale positivo per Ivan Juric, che pensa già al domani. Alzare l’asticella è l’imperativo che il tecnico ha imposto guardando alla prossima stagione e la difesa è un buon primo punto da cui partire. Con Gravillon, arrivato proprio per colmare il vuoto lasciato dal difensore ceco, ai saluti e Schuurs in dubbio, avere un altro nome oltre a quello di Buongiorno è una base. Zima diventa quindi un innesto aggiunto direttamente dall’interno e si aggiunge alla lsita del Toro del domani.