Con il termine del mese di giugno, scadono diversi prestiti di giocatori granata in giro: tra questi anche Nicola Rauti

Stagione finita sul campo ma mai davvero. Prosegue infatti il copioso lavoro dietro le quinte, che vede al centro il mercato. Tra le situazioni da gestire, rientrano anche i prestiti di giocatori a caccia di esperienza lontano dalla Mole, ma tesserati in granata. Tra questi, l’ex Primavera Nicola Rauti, che ha avuto modo di confrontarsi con una realtà come la Spal. Qualche difficoltà per il classe 2000, che si è ritrovato a dover fare i conti con un minutaggio scarso dettato anche da problemi più grandi di lui. Il club è infatti retrocesso chiudendo penultimo in classifica e rischia di non iscriversi alla Lega Pro.

Rauti, poca fortuna a Ferrara

Il giovane intanto farà rientro a Torino con soli 520 minuti totalizzati in 17 presenze. Un magro bottino che lo vede ampliare di poco la propria esperienza personale. Abituato ad altri tipi di rendimento in Serie C, può considerare questa prima stagione in B come decisamente da dimenticare. Il rientro al Torino gli permetterà di decidere il da farsi ma non costituisce i presupposti per definirlo come soluzione definitiva.