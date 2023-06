Il tecnico croato rispetto al campionato 2021/2022 ha raccolto 3 punti in più ma la posizione di classifica finale è rimasta invariata

Per ancora un po’ di tempo si sentirà parlare della stagione 2022/2023 dato che è appena finita, è vero, ma le squadre sono già proiettate al futuro. Ormai le varie società del massimo campionato italiano hanno tracciato un bilancio del campionato terminato da poche settimane e, ovviamente, nelle loro valutazioni hanno tenuto conto anche del rendimento dei loro allenatori. In casa Toro non si può non essere soddisfatti del lavoro di Ivan Juric. Per il secondo anno di fila la squadra del tecnico ex Hellas Verona ha concluso il campionato al 10º posto in classifica, riuscendo però a raccogliere 3 punti in più rispetto all’anno precedente. Questo nonostante molteplici difficoltà che i granata hanno riscontrato durante la stagione. Una stagione iniziata non nel migliore dei modi per l’allenatore croato con la divulgazione della lite con il d.t. granata Davide Vagnati, caso poi rientrato, ma terminata con gli applausi dello stadio Olimpico Grande Torino dopo l’ultima partita del campionato contro l’Inter. Nonostante le partenze di diversi giocatori importanti, sia durante la sessione di calciomercato estiva che invernale, il Toro ha raggiunto qualche traguardo positivo, come ad esempio terminare il campionato con una delle migliori difese di tutta la Serie A.

Juric: ottimo percorso in Coppa Italia, ma quanta fatica contro le big

Ma i granata non solo hanno avuto uno dei migliori reparti difensivi del massimo campionato italiano, hanno anche raccolto altri ottimi traguardi. Come ad esempio in Coppa Italia, dove sono usciti ai quarti di finale dopo essere riusciti a battere il Milan agli ottavi. Poi lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino Rodriguez e compagni sono riusciti a mantenere un rendimento da Champions League. In casa invece molto peggio. Inoltre tra gli aspetti negativi c’è il fatto che in campionato i granata non siano mai riusciti a battere una delle big. Aspetto che il tecnico croato cercherà sicuramente di migliorare nella prossima stagione. Comunque, il voto per Juric in merito alla stagione che si è chiusa da poco è più che positivo.

