Il programma di oggi dei granata in Nazionale, che vedrà l’Italia Under 21 scendere in campo alle 18.00 contro la Svizzera

Prosegue l’avventura della Nazionale U-21 agli Europei e tra i protagonisti scelti da Nicolato, ci sono anche due granata: Samuele Ricci e Pietro Pellegri. A caccia di conferme il primo e in cerca di riscatto il secondo, sono pronti a guidare gli azzurrini alla ribalta. Dopo la sconfitta contro la Francia, che ha visto l’attaccante granata andare a segno, oggi è il turno della Svizzera, che li vedrà scendere in campo alle 18.00. Batterla, aiuterebbe a recuperarla in classifica grazie ai 3 punti in palio.