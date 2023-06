Il consueto pagellone del Torino: per Gemello, Berisha e Ilkhan è stata una stagione senza voto, da non protagonisti

Come di consueto, al termine della stagione, arriva il momento dei pagelloni. Nel Torino ci sono tre giocatori senza voto, che quest’anno non sono stati protagonisti: Luca Gemello, Etrit Berisha e Emirhan Ilkhan. I primi due, entrambi portieri, sono stati chiusi da Vanja Milinkovic-Savic, che quest’anno ha giocato tutte 42 le partite. Inizialmente Berisha era il secondo, ma poi è stato messo fuori rosa, con Gemello che ha preso il suo posto. Poco da dire per i due granata, che non hanno mai visto il campo e non possono essere giudicati. Il giovane centrocampista classe 2004 turco Ilkhan invece, qualche partita l’ha giocata.

La stagione di Ilkhan

Il Torino ha prelevato Ilkhan la corsa estate dal Besiktas, pagandolo 4.9 milioni di euro. A metà stagione è stato ceduto in prestito alla Sampdoria, dove non ha giocato molto. Con Ivan Juric ha collezionato 4 presenze. Due di queste (contro Monza in trasferta e Sampdoria in casa) solo da 1 minuto, mentre contro il Lecce in casa è partito titolare (giocando 64 minuti) e contro l’Inter al Meazza ha giocato 21 minuti. Troppo poco per ricevere una valutazione.

Luca Gemello Presenze totali: 0 Gol subiti: 0 Voto: senza voto

Etrit Berisha Presenze totali: 0 Gol subiti: 0 Voto: senza voto

Emirhan Ilkhan Presenze totali: 4 Gol: 0 Voto: senza voto