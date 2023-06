Anche in vacanza il numero 49 del Toro continua ad allenarsi per farsi trovare pronto quando si inizierà a preparare la nuova stagione

La stagione 2022-2023, una stagione molto lunga e particolare, è finita da qualche settimana e già si inizia a pensare alla prossima che inizierà a breve. Per questo se le squadre del massimo campionato italiano si vogliono far trovare pronte sotto l’aspetto della programmazione i giocatori vorranno farsi trovare pronti con la miglior condizione fisica possibile. Ad esempio, in casa Toro c’è Nemanja Radonjic che sta alternando momenti di svago e di relax a intensi allenamenti che gli richiedono concentrazione e sudore. Infatti, il serbo classe 1996 sta seguendo un programma che gli è stato dato dai preparatori atletici granata e che ha lo scopo di evitare che Radonjic possa avere ricadute dopo l’infortunio al retto femorale sinistro che lo aveva colpito nel corso della stagione. Nel prossimo campionato il numero 49 granata vorrà evitare periodi di stop e dimostrare ancora di più il suo valore. Questo è anche quello che si aspetta tutto il Toro, con ovviamente Juric in prima linea. Soprattutto perché il Toro punta ad alzare l’asticella degli obiettivi e per farlo ci sarà bisogno anche del giocatore ex Stella Rossa.

Radonjic: mai più casi come quello del derby di ritorno

Nella prima stagione in maglia granata Radonjic ha dimostrato di essere un giocatore con grandi qualità, ma ha registrato diversi alti e bassi. Una partita che ha “segnato” la stagione dell’attaccante serbo è stata il derby di ritorno contro la Juventus. Match nel quale il giocatore ex Benfica è entrato a gara in corso al posto di Yann Karamoh, autore del gol che aveva sbloccato l’incontro, per poi uscire dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo perché l’atteggiamento con il quale era entrato sul rettangolo di gioco aveva fatto infuriare Juric. Da quella partita, che sembrava essere una frattura insanabile tra il serbo classe 1996 e l’ex tecnico dell’Hellas Verona, Radonjic ha praticamente poi fatto sempre bene fino all’arrivo di quell’infortunio che ha stoppato il suo percorso di crescita. Inutile dire che nel prossimo campionato a Radonjic non verranno perdonati atteggiamenti sbagliati ed errori gravi, soprattutto in un derby.