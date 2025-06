I gol e le belle prestazioni con l’Empoli, il talento evidente riconosciuto da esperti e tifosi: chi è Jacopo Fazzini

Jacopo Fazzini è uno di quei giocatori che rendono il calcio uno sport affascinante. Classe 2003, il giovane trequartista è nato a Massa, in Toscana. Fazzini è entrato a far parte del settore giovanile dell’Empoli da bambino e ha completato la trafila dalle giovanili alla prima squadra.

Nel corso del tempo, il giovane talento si è messo in mostra con gol e giocate di livello. Tanti top club italiani hanno seguito con attenzione Fazzini nelle scorse sessioni di mercato. Il Torino ha individuato nel classe 2003 il futuro della squadra granata, una prima pietra di qualità su cui costruire una rosa vincente.

Dal Capezzano ai gol in Serie A

Jacopo Fazzini ha mosso i primi passi nel calcio con la maglia del Capezzano, club della provincia di Lucca. Nel 2017 il trequartista ha abbandonato il nido per spiccare il volo verso Empoli. A 14 anni, Fazzini ha iniziato il suo percorso nelle giovanili azzurre, fino ad arrivare in prima squadra.

Le prime convocazioni sono arrivate nella stagione 2021/2022, quando alla guida dell’Empoli c’era Aurelio Andreazzoli. L’esordio di Fazzini in campionato risale al 14 agosto 2022, nella sconfitta empolese contro lo Spezia per 1-0.

L’esperienza a Empoli

Il primo gol non si scorda mai. Per Jacopo Fazzini la data cerchiata in rosso sul calendario è il 26 novembre 2023. Dopo alcuni problemi muscolari e la febbre, il trequartista era tornato a giocare con continuità. Nella sfida tra Sassuolo ed Empoli, Fazzini segnò la rete del 2-2 (la partita finì 4-3 per i toscani), iniziando così a inanellare gol con la maglia azzurra.

La stagione più prolifica del trequartista è stata la Serie A 2024/2025. L’azzurro ha concluso l’anno con 20 presenze, 4 gol e 1 assist. Nonostante le buone prestazioni, Fazzini non è riuscito a salvare l’Empoli dalla retrocessione in Serie B.