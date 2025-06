Dopo il lungo stop per il crociato, l’attaccante lavora da solo per tornare al meglio. Baroni lo valuterà in ritiro

Pietro Pellegri non vuole perdere tempo. Dopo il lungo stop per la rottura del legamento crociato che lo ha costretto a chiudere in anticipo una stagione che sembrava aver preso la direzione giusta, l’attaccante di proprietà del Torino ha iniziato a lavorare duramente per farsi trovare pronto. E lo sta facendo anche da solo, come dimostra una storia pubblicata ieri sul suo profilo Instagram, dove si è mostrato mentre si allena in autonomia, lontano dai riflettori ma con grande determinazione.

Il classe 2001 stava attraversando un momento positivo prima dell’infortunio: qualche spezzone, minuti importanti e una condizione atletica in crescita che gli avevano permesso di dare un contributo concreto. Poi, lo stop pesante. Ora, però, Pellegri vuole riprendersi il tempo perduto e dimostrare di poter essere ancora una risorsa per il Torino.

Il riscatto di Pellegri

Con il cambio di guida tecnica, con Marco Baroni è pronto a iniziare la sua avventura in granata, ci sarà una nuova fase di valutazioni per tutti, e Pellegri sarà tra i giocatori osservati con attenzione al ritiro estivo. Anche perché il Torino, ad oggi, è ancora alla ricerca di un attaccante e dovrà fare i conti con diverse situazioni legate ai rientri dai prestiti. In un contesto del genere, ogni profilo verrà considerato con attenzione, e Pellegri ha tutto l’interesse a farsi trovare pronto, fisicamente e mentalmente.

Dopo l’esperienza in prestito all’Empoli, il suo contratto lo lega al Toro, e il club crede ancora nelle sue potenzialità, nonostante la fragilità fisica abbia frenato la sua crescita. Toccherà a lui, ora, sfruttare questa nuova chance. Gli allenamenti in solitaria sono un primo passo. Il prossimo sarà convincere Baroni a dargli una nuova occasione.