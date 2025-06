L’Udinese Under 17 vince il doppio confronto con la Roma e approda alle semifinali scudetto. I bianconeri sfideranno il Torino

Si definiscono le final four del campionato under 17 nazionale. Oggi, 12 giugno, l’Udinese ha pareggiato 1-1 contro la Roma nella sfida di ritorno del doppio confronto. Grazie al successo per 1-0 all’andata, i friulani hanno eliminato i giallorossi e accedono così al penultimo atto del campionato.

Mercoledì 18 giugno alle ore 20:30 l’Udinese affronterà il Torino Under 17. Luongo e compagni sono approdati alle final four grazie alla vittoria complessiva per 5-4 contro l’Inter (3-2 all’andata e 2-2 al ritorno). La vincente tra Udinese e Toro sfiderà la Juventus o il Milan nella finale del prossimo 20 giugno.