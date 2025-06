Samuele Ricci ha rilasciato un’intervista ai canali della Serie A. Il centrocampista granata ha parlato dell’importanza del Torino

Ricci racconta Samuele. Il centrocampista e capitano del Torino ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A. Il numero 28 ha spaziato tra i temi. Dalla squadra granata all’infanzia, passando per la vita nel capoluogo piemontese.

«Torino per me rappresenta una seconda casa, la conosco tutta. Da subito ho visto l’amore dei tifosi e la passione che c’è dietro al Toro», così ha esordito Ricci nella sua intervista ai canali del massimo campionato italiano.

“Con il calcio è stato amore a prima vista”

Samuele Ricci ha raccontato i primi calci tirati al pallone. Il centrocampista, nato a Pontedera e cresciuto a Empoli, ha iniziato il suo viaggio con la maglia azzurra ed è poi approdato al Toro: «Col pallone è stato amore a prima vista, grazie al calcio ho conosciuto tante persone».

Ricci ha aperto la scatola dei ricordi e ha parlato della scuola calcio e dei “sacrifici” fatti da bambino per inseguire il sogno di diventare un calciatore: «Da piccolo dopo scuola correvo subito sul pulmino che mi portava a Empoli, a volte non mangiavo o mangiavo di fretta. Forse sono sacrifici ma fai una cosa che ti piace quindi non ti pesa assolutamente».

“Un orgoglio essere il capitano del Torino”

Fin dal primo momento, Samuele Ricci ha respirato l’amore che i tifosi provano per il Torino. Il mediano ha ringraziato i tifosi per il sostegno ricevuto anche nei momenti di difficoltà: «Allo stadio Olimpico Grande Torino si respira più di ogni altro luogo la passione granata. Quest’anno i tifosi ci sono stati molto vicini anche se tante volte non gli abbiamo dato soddisfazioni, vanno ringraziati».

Con l’infortunio di Zapata, Ricci è stato nominato capitano del Toro. Il numero 28 ha raccontato le sensazioni e la responsabilità di questa investitura: «Essere capitano di una squadra come il Torino è un grande onore e una grande responsabilità. Non è una squadra come le altre, ha una storia che nessun’altra ha».