Calciomercato Torino / Il centrocampista con ogni probabilità andrà via ma l’arrivo di Modric in rossonero frena l’operazione

Sono già trascorsi diversi mesi da quando Ricci ha iniziato ad attirare su di sé l’attenzione di diversi club di notevole prestigio. Nel corso delle ultime due stagioni il capitano del Torino ha dato prova di possedere ottime qualità tecniche che l’hanno portato ad essere uno dei giocatori più importanti della rosa granata, oltre che della Nazionale.

Calciomercato Torino: Ricci sul mercato

Tuttavia in granata non ha ancora trovato la possibilità di competere nelle competizioni europee e tra le posizioni più alte della classifica. Questo potrebbe essere un valido fattore che potrebbe portare Ricci a scegliere di lasciare il Torino per andare alla ricerca di più un club con più ambizioni. Su di lui, come raccontato, c’è il Milan ma nelle ultime ore va segnalata una frenata da parte dei rossoneri.

La frenata del Milan

L’ormai certo arrivo di Luka Modric in rossonero si sta trasformando un ostacolo all’operazione, i rossoneri stanno ora riflettendo sul da farsi, anche perché i costi dell’eventuale operazione non sarebbero bassi: Cairo chiede 30 milioni di euro. A confermare la frenata del Milan ci sono anche le parole del presidente granata di giovedì sera: “Se Ricci va al Milan? Non ho trattative con nessuno”.

Cairo aveva anche aggiunto: “Magari resta lui e va via qualcun altro, faremo investimenti importanti“. E’ vietato però illudersi, il futuro di Ricci sembra segnato e le possibilità che possa alla fine realmente restare al Torino sono molto basse. Nei prossimi giorni se ne saprà certamente di più riguardo al suo futuro.