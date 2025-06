Paolo Minafra torna nello staff medico del Torino. Il dottore aveva abbandonato i granata nel 2021 dopo le frizioni con Juric

Paolo Minafra torna al Filadelfia. Dopo l’addio del 2021, il medico ha deciso di unirsi allo staff per la stagione 2025/2026. Per il dottore si tratta di un ritorno in granata dopo la risoluzione del contratto nel 2021. Allora, la separazione tra le parti fu la conseguenza delle frizioni tra il medico e Ivan Juric.

In una conferenza stampa, l’allenatore croato aveva dichiarato: «Dobbiamo alzare il livello dello staff medico, quello che ho visto non va bene». Il punto di non ritorno tra l’ex Verona e il medico era arrivato durante il ritiro a Santa Cristina in Val Gardena. Minafra ha proseguito la propria carriera nel calcio entrando a far parte dello staff medico prima della Spal e poi del Modena. La stima di Vagnati nei confronti di Paolo Minafra ha favorito il quasi sicuro ritorno del dottore. Il medico lavorerà insieme al dottor Daniele Mozzone, responsabile sanitario granata.