Ricci-Casadei, disastro all’italiana. Esordio per Perciun con la Moldova, Adams sconfitto e a secco con la Scozia

Con la fine del campionato inizia la finestra delle partite delle Nazionali. Ieri, 6 giugno, diversi giocatori granata sono scesi in campo con la maglia del proprio paese, tra sfide valevoli per le qualificazioni al Mondiale e amichevoli estive.

La maglia nera della serata è andata all’Italia. Gli azzurri hanno perso 3-0 contro la Norvegia a Oslo, una prestazione indecorosa che complica il cammino della Nazionale verso il Mondiale del 2026.

Ricci-Pedersen, il derby granata va al norvegese

Marcus Pedersen si aggiudica il derby granata in Nazionale. Il norvegese ha battuto Samuele Ricci e Cesare Casadei, con quest’ultimo che non è sceso in campo sotto la pioggia battente di Oslo. La Norvegia ha vinto 3-0 contro gli azzurri, una prova di forza per gli scandinavi contro una piccola Italia.

Sempre ieri si è giocata la sfida tra la Macedonia del Nord di Elmas e il Belgio. Il trequartista del Toro è stato tra i migliori in campo nel pareggio per 1-1 tra la Nazionale giallorossa e la formazione allenata da Rudi Garcia.

Walu vince, Perciun esordisce e Adams delude

Ieri, 6 giugno, Sergiu Perciun ha esordito con la Moldova. Un momento che il giovane granata non dimenticherà mai, nonostante la sconfitta della sua squadra contro la Polonia. Il classe 2006 ha giocato 11 minuti con la Moldova, i primi di quella che si prospetta una lunga carriera con la maglia del suo paese.

A battere Perciun e compagni ci ha pensato la Polonia di Sebastian Walukiewicz. Il difensore polacco è sceso in campo per tutto il secondo tempo della sfida vinta dai biancorossi per 2-0. Ché Adams ha deluso con la sua Scozia. L’attaccante del Toro ha giocato appena 22 minuti della seconda frazione di gara e ha perso 3-1 contro l’Islanda. Saba Sazonov è sceso in campo con la sua Georgia under 21 contro la Romania. Il difensore è stato convocato dalla Nazionale per il prossimo Europeo U21 che si giocherà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia.