Saba Sazonov torna in campo dopo il lungo infortunio al crociato. Ieri, 6 giugno, il difensore è sceso in campo con la Georgia U21

Finalmente Saba Sazonov. Ieri, 6 giugno, il difensore in prestito dall’Empoli al Torino è sceso in campo con la Georgia Under 21. Il centrale torna, così, a giocare i suoi primi minuti dopo il lungo infortunio al legamento crociato e la conseguente operazione del 16 settembre 2024.

Sazonov, in granata fino al 30 giugno, ha ricevuto altre belle notizie in queste settimane. Il difensore, infatti, è stato convocato dalla Georgia per i prossimi Europei U21. La competizione si terrà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno.

I numeri di Sazonov al Torino

L’esperienza di Saba Sazonov al Torino non è stata memorabile. Il talentuoso difensore georgiano è stato vittima della lesione del legamento crociato che lo ha obbligato a restare lontano dal campo per 258 giorni.

Con il Toro, Sazonov ha raccolto 13 presenze in 2 anni. Nella prima stagione in granata, il classe 2002 ha giocato 12 partite, un minutaggio scarso anche a causa di un’operazione al naso e di ripetuti problemi al tendine rotuleo.