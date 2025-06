Una buona stagione da parte del croato, il quale però avrebbe potuto fare di più anche a livello numerico tra gol e assist

Un’altra stagione è volta al termine, e il Torino come di consueto ha concluso in campionato a metà classifica, senza infamia ma soprattutto senza lode. In diversi hanno deluso all’interno della rosa, ma tra i pochi che si sono salvati può essere inserito Nikola Vlasic. Responsabilizzato a inizio campionato, ereditando la maglia numero 10 che era stata di Radonjic, il croato era atteso da quella che poteva essere la stagione della svolta: effettivamente non ha fatto male, ma in certe occasioni sarebbe stato lecito aspettarsi di più da lui, che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di trascinatore a livello tecnico.

La stagione di Vlasic

5 gol e 4 assist in 30 partite: questi i numeri della stagione di Vlasic, che si era aperta in maniera molto sfortunata. L’ex West Ham ha infatti saltato gran parte del ritiro e le prime partite di campionato per un infortunio che sembrava non volergli dare tregua, e appena rientrato ci ha messo un po’ a ritrovare la giusta condizione e a trascinare i suoi compagni. Il classe ’97 ha illuso un po’ tutti che potesse segnare la svolta decisiva a un Torino che aveva iniziato bene l’annata senza di lui, ma paradossalmente appena è tornato dall’infortunio i risultati sono mancati.

Numeri migliorabili

È vero che a livello numerico il croato ha fatto meglio della passata stagione, giocando peraltro diversi minuti in meno, ma va detto che ci si sarebbe potuto aspettare di più. Vlasic si è infatti dimostrato molto altalenante sotto questo punto di vista, seppur in certi casi ha scelto momenti ideali per fare gol: esempio lampante è il derby di ritorno, in cui ha realizzato la rete dell’1-1. Con molta probabilità la strada sua e quella del Toro saranno ancora le stesse: ecco allora che da lui ci si aspetterà un ulteriore miglioramento.

Presenze totali: 30

Gol: 5

Assist: 4

Voto: 7