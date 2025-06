Le stime degli incassi provenienti dai diritti TV al termine della Serie A 2024/2025. Torino con quasi 40 milioni di incasso

La Serie A 2024/2025 è giunta al termine ed è già stato svelato il calendario per la stagione 2025/2026. Tempo di bilanci, non solo di campo ma anche economici. In base al piazzamento in classifica e ad altri fattori, la Lega Serie A al termine di ogni campionato distribuisce una cifra alle 20 squadre partecipanti. Si tratta di circa 900 milioni di euro netti. I granata del presidente Urbano Cairo ne incasserano circa 39,2. Quindi quasi 40 milioni di incasso. Ma in base a cosa sono distribuiti questi soldi? Le cifre non sono precise ma sono delle stime, delle previsioni.

La ripartizione

I criteri precisi sono imposti dalla Legge Melandri e poi sono stati revisionati dalla riforma Lotti. La distribuzione della cifra sopra indicata è quella che segue. Il 50% è diviso in parti uguali tra tutti i club. Poi c’è un 28% in base ai risultati sportivi e infine un 22% in base al radicamento sociale. Più precisamente il 28% è così suddiviso: 11,2% classifica ultimo campionato, 2,8% punti ultimo campionato, 9,33% ultimi 5 campionati e 4,67% risultati storici. Il 22% invece: 1,1% minutaggio giovani, 12,54% spettatori stadio, 8,36% audience TV. Questa la ripartizione dei 39,2 milioni del Torino: 22,5 milioni la parte divisa, 3,2 milioni ascolti, 3,4 spettatori, 0,6 giovani, 2,6 storia, 2,7 ultimi 5 anni, 3,1 classifica e 1,1 punti. E le altre squadre?

Le altre

Torino che si trova al 10° posto di questa speciale classifica. Davanti ci sono Inter (81,4 milioni), Napoli (68,7 milioni), Milan (68,5), Juventus (67,5), Roma (61,2), Atalanta (54,9), Lazio (53,7), Fiorentina (49,1) e Bologna (43,7). Dietro ci sono invece Genoa (36,9), Verona (35,3), Udinese (34,5), Lecce (33,9), Cagliari (31,5) e Como (30,9). Chiudono la graduatoria Parma (29,4), Empoli (27,7), Monza (26,4) e Venezia (25,9). Il 31% del totale è diviso tra le prime 4 con ben 285 milioni. L’Inter non ha rivali e supera gli 80 milioni di euro di incassi.