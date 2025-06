Il presidente del Torino ha parlato a margine della Milano Football Week: “L’inizio di campionato con l’Inter è uno stimolo in più”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto a margine della Milano Fashion Week e ha parlato anche dell’arrivo di Marco Baroni sulla panchina granata: “Ci è piaciuto molto il percorso che ha fatto negli ultimi anni, ci è piaciuto il campionato fatto con la Lazio anche se non è arrivato in Europa, pur facendo gli stessi punti della Fiorentina. E’ un allenatore che ha avuto un grande percorso di maturazione in questi anni. Sono molto positivo, ora lasciamo preparare a Baroni il ritiro, prima però noi dobbiamo fare le scelte giuste per quel che riguarda la squadra. Poi sarà bello fargli i complimenti a fine stagione”.

Cairo: “Dobbiamo fare una preparazione per partire alla grande”

Cairo ha anche commentato il sorteggio del calendario di Serie A: “Il calendario inizialmente è molto impegnativo, molto competitivo. Le varie squadre le devi prima o poi incontrare tutte due volte, il fatto di partire subito contro l’Inter è uno stimolo in più a fare le cose bene, a fare una preparazione che permette di partire subito alla grande”.

Il presidente granata ha anche parlato del flop della nazionale contro la Norvegia: “Nazionale? Il giorno dopo è facile essere critici e dare consigli, ci sono persone con responsabilità come il mister e Gravina che insieme dovranno prendere le decisioni per uscirne. E’ vero che c’erano molti infortunati ma non può essere un alibi come il discorso fisico. Diversi calciatori erano scarichi come Dimarco che ho visto in panchina, ma anche questo non può rappresentare una scusa. La qualificazione si è allontanata, ma bisogna restare lucidi”.