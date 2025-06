Linetty chiude decrescendo la propria esperienza con il Torino: il polacco, in scadenza, lascerà a fine giugno

Con le bocce ferme ormai da più di una settimana e con il discorso allenatore ancora da risolvere, è bene fare un resoconto di quanto accaduto quest’anno, magari analizzando singolarmente i vari componenti della rosa. Arrivati a Karol Linetty, si può dire che la quinta – e ultima – stagione del polacco in maglia granata sia stata piuttosto anonima, oltre che al ribasso a livello qualitativo rispetto alle precedenti. Il centrocampista come al solito si è sempre fatto trovare presente quando chiamato in pausa, ma quest’anno qualche volta ha deluso, come del resto gran parte dei compagni.

La stagione di Linetty

Prima titolare inamovibile, poi lasciato fuori, poi di nuovo in campo, salvo finire ai margini il campionato: un anno di montagne russe per Karol Linetty, che anche con Vanoli si è trovato a ricoprire il ruolo di gregario da inserire in squadra nei momenti di difficoltà o emergenza. Il polacco ha giocato tanto nella prima parte di stagione, al punto da ereditare la fascia di capitano da Zapata dopo il brutto infortunio rimediato dal capitano. Poi però qualcosa è cambiato: il tecnico ha deciso di nominare capitano Ricci, non per demeriti del polacco ma per meriti del numero 28, e a quel punto l’ex Sampdoria ha giocato molto meno. Dall’inizio del 2025 sono state solamente 5 le gare in cui Vanoli lo ha schierato titolare, spesso a causa di defezioni. Linetty comunque ha sempre fatto il suo, pur non riuscendo mai a eccellere. Un copione che sa tanto di replica degli anni passati.

Il futuro è chiaro

Nessun dubbio sul futuro: quella contro la Roma è stata l’ultima partita con addosso la maglia granata giocata dal centrocampista classe ’95. Il suo contratto è infatti in scadenza, e non ci sono mai stati movimenti da una parte o dall’altra che hanno fatto intendere di voler proporre un prolungamento. Linetty lascerà dunque il Torino a 0 dopo 5 anni, dopo aver sempre onorato i colori e la maglia: il suo apporto verrà sicuramente ricordato, anche se avrebbe potuto fare meglio.

Presenze totali: 30

Gol: 1

Assist: 1

Voto: 5.5