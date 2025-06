Ore cruciali in casa Torino per quanto riguarda il futuro allenatore: Vanoli è ormai ai saluti, e al suo posto si avvicina Baroni

Sono ore caldissime in casa Torino per quanto riguarda il tema prioritario di questi giorni, vale a dire quello legato all’allenatore per la prossima stagione. Si era parlato di incontri tra la dirigenza e Vanoli che avrebbero portato a un possibile riavvicinamento, ma in realtà la novità è che il tecnico varesino è praticamente ormai certo di salutare, al termine di una stagione che ha visto la squadra terminare all’11° posto. Dopo il casting degli ultimi giorni si è ridotta di molto la lista di Cairo e Vagnati all’interno della quale sono presenti i nomi dei possibili sostituti: al momento, il prescelto è Marco Baroni e il presidente conta di chiudere a breve per lui.

Fiducia per Baroni

Tra il Torino e Paolo Vanoli è dunque finita, non sembrano esserci ulteriori margini per una ricucita dopo la distanza delle ultime settimane. L’allenatore ex Venezia saluta al termine di una stagione sfortunata e che ha visto i granata finire nella parte destra della classifica, lasciando Cairo molto scontento. A questo punto aumenta la fiducia per poter chiudere con Marco Baroni, che negli scorsi giorni ha ufficializzato l’addio alla Lazio, dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League e il 7° posto in campionato, che ha escluso i biancocelesti dalle prossime coppe europee. L’allenatore fiorentino è il prescelto per la panchina granata, e l’obiettivo di Cairo e la dirigenza è quello di raggiungere un accordo con lui il prima possibile per poi concentrarsi sulle cose concrete, vale a dire il mercato. Il Toro, quindi, va verso il terzo allenatore in tre stagioni di fila.