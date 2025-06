Il numero 9 granata direttamente dal ritiro con la propria nazionale ha aperto all’addio, sviando la domanda sul futuro

Tra scelta del futuro allenatore e calciomercato, il Torino non può permettersi di andare in vacanza. La stagione 2024/2025 è terminata ufficialmente da poco più di una settimana, ma i granata devono accelerare i tempi per quanto riguarda la decisione finale sul tecnico. Da quel momento in poi allora si potrà parlare di trattative, concentrandosi prima sulle cessioni e poi sulle entrate – come avviene ormai da diversi anni. Si parla di una mini rivoluzione, ed effettivamente potrebbero essere in tanti a salutare ed essere sostituiti. Certamente tra questi potrebbe esserci Antonio Sanabria, ancor più deludente quest’anno rispetto allo scorso e sempre più lontano dal Piemonte per la prossima annata calcistica. Intanto, l’attaccante, ha anche smarcato una domanda sul futuro direttamente dal ritiro della nazionale paraguaiana.

Sanabria lascia dubbi sul futuro

Intervistato da diverse emittenti locali a pochi giorni dalla sfida contro l’Uruguay che mette in palio un posto al prossimo Mondiale, il numero 9 granata ha ricevuto una domanda sul futuro (“Stai pensando di cambiare squadra?”) a cui non ha risposto direttamente, dichiarando: “Posso dire che la mia testa è qui, sto pensando alla partita di giovedì visto che possiamo fare una grande prestazione. Quello che potrà succedere in futuro lo vedremo…“. Tanti dubbi e poche certezze, ma la situazione sembra invece molto chiara ai piani alti: il contratto scade l’anno prossimo e questa stagione è stata ben al di sotto delle aspettative, motivo per cui in caso di offerta il classe ’96 saluterà. Difficile che si affronti un’ulteriore annata in scadenza, quasi impossibile invece che ci si incontri per discutere di un eventuale rinnovo. Sanabria e il Torino sono pronti a separarsi.