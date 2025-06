Il presidente della Lazio ha parlato della separazione con Baroni, spiegando come non sia nata da lui la scelta

Il tema allenatore si fa sempre più caldo in casa Torino, con il tempo che continua a scorrere. Sembra ormai certo l’addio di Paolo Vanoli, che paga il brusco calo nel finale di campionato e le dichiarazioni nel corso dell’anno che avrebbero infastidito Cairo. Al suo posto, tra i primi nomi nella lista della dirigenza granata per sostituirlo, c’è quello di Marco Baroni. Il tecnico fiorentino ha salutato la Lazio dopo il 7° posto in campionato. ed è uno dei più forti candidati per prendere il posto di Vanoli. Con i biancocelesti diverse cose non sono andate, e di questo ha parlato il presidente Claudio Lotito a margine del primo “convegno S.S. Lazio bullismo e cyberbullismo nella scuola e nello sport come prevenire il fenomeno”.

Le parole di Lotito su Baroni

Il presidente della Lazio ha dichiarato: “Cosa non ha funzionato con Baroni? Innanzitutto non l’ho esonerato. Il mister ha fatto una scelta vedendo che probabilmente sono venute meno le aspettative che aveva previsto.

Lotito ha poi continuato: “Sono abituato a misurare le persone non per i risultati, bensì per la tenuta psicologica in un contesto specifico. La piazza aveva assaporato alcune possibilità, ma il calcio è anche questo, legato a fattori e variabili imponderabili. Se guardiamo altre squadre del nord, mi pare che alla fine non abbiano vinto nulla. Abbiamo trascorso la prima parte di campionato bene, da primi in Europa League e poi dopo purtroppo ci siamo persi per strada”.