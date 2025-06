Ottima annata per l’attaccante scozzese che dall’infortunio di Zapata ha diretto il reparto offensivo in solitaria

In una stagione da dimenticare per il Torino, sono pochi i giocatori che al termine del campionato si sono guadagnati la sufficienza con le loro prestazioni. Ché Adams dopo 6 stagioni al Southampton ha lasciato per la prima volta la divisione inglese per arrivare al Torino e poter competere nel campionato di Serie A. La transizione dalle competizione inglesi a quelle italiane non è mai facile, tuttavia nel corso della sua prima stagione in granata, l’attaccante della nazionale scozzese ha dimostrato di essere un giocatore all’altezza del Torino, avendo incarnato fin da subito i valori della squadra.

La sua stagione

Nella prima parte di stagione la coppia d’attacco formata da Zapata e Ché Adams è stata un fattore determinante per permettere al Torino di ottenere diversi punti importanti nelle prime partite della stagione. I due giocatori parevano aver trovato fin da subito la giusta intesa per poter giocare insieme e poter trovare una discreta continuità in fase realizzativa. Tuttavia in seguito all’infortunio di Zapata, Ché Adams ha dovuto farsi carico del peso offensivo della squadra, un compito non semplice che però è riuscito a svolgere correttamente, riuscendo a realizzare 10 gol in tutta la stagione. La marcatura contro l’Udinese gli ha permesso di raggiungere la doppia cifra in termini realizzativi, con un totale di 1 gol in Coppa Italia e 9 in campionato. Nella massima serie, Ché Adams si è fermato ad un passo da Denis Law: lo scozzese, recentemente scomparso, è l’unico granata ad aver poi vinto il Pallone d’Oro. Law tra il 1961 e il 1962 aveva realizzato 10 gol ma tutti in Serie A.

Presenza totali: 36

Gol: 10

Assist: 3

Voto: 7