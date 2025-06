ll presidente granata ha commentato la vittoria dello scudetto da parte dell’Under 18 nella finale di ieri contro la Roma

Dopo il 2-1 alla Roma che ha permesso al Torino Under 18 di vincere lo scudetto di categoria nella finale giocata ieri a Latina, il presidente Urbano Cairo ha così commentato la vittoria dello scudetto a La Gazzetta dello Sport: “Felice di questa bella vittoria del campionato Under 18 costruita partita per partita dalla squadra, con Fioratti prima, Vegliato poi e con Ruggero Ludergnani sempre presente. Abbiamo delle ottime basi per il prossimo campionato Primavera. Sempre Forza Toro!”.