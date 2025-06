Ecco qual è la classifica delle squadre del campionato di Serie A in base alla media dell’età di tutti i giocatori in rosa

In una stagione senza particolari traguardi raggiunti, uno degli aspetti più positivi del campionato del Torino è stato l’apporto che i giovani giocatori del settore giovanile della squadra hanno portato alla rosa di Vanoli. Tuttavia nonostante l’esordio di diversi giocatori come Gabellini, Perciun, Ciammaglichella, Cacciamani e Dembelé, nella classifica dell’età media delle squadre di Serie A il Torino ricopre solamente la 12a posizione, con un’età media di 26,2 anni. Chi guida questa speciale classifica è il Parma, che con 31 giocatori in rosa ha una media di 23,8 anni, subito a seguire si trova la Juventus, che dopo i nuovi acquisti ha raggiunto un età media di 24,3 anni. Delle prime 5 squadre più giovani solo un’altra insieme alla Juventus supera il decimo posto nella classifica generale, il Milan di Allegri, che con 25,3 anni di età media si posiziona dietro l’Hellas Verona e l’Empoli.

Le squadre più “anziane”

Da questa classifica è emerso il fatto che le squadre più giovani abbiano pagato l’inesperienza dei propri elementi della rosa, dal momento che diverse di queste squadre navigano nelle zona basse della classifica. Chi invece domina la classifica della Serie A sono invece le squadre più “anziane” come l’Inter e il Napoli che ricoprono rispettivamente le ultime due posizioni con una media di 29,1 e 28,2 anni. Questo dato testimonia come nel campionato italiano l’esperienza dei giocatori sia un fattore determinante per la costanza di risultati e per il buon posizionamento al termine del campionato.

La classifica delle squadre di Serie A in base all’età

Parma : 23,8 anni

Juventus : 24,3 anni

Hellas Verona : 25,1 anni

Empoli : 25,1 anni

Milan : 25,3 anni

Venezia : 25,4 anni

Fiorentina : 25,8 anni

Bologna : 25,8 anni

Udinese : 25,9 anni

Lecce : 25,9 anni

Genoa : 26,0 anni

Torino : 26,2 anni

Como : 26,3 anni

Roma : 26,3 anni

Atalanta : 26,7 anni

Monza : 26,8 anni

Cagliari : 27,0 anni

Lazio : 27,2 anni

Napoli : 28,2 anni

: 28,2 anni Inter: 29,1 anni