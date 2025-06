Il giocatore che ha vestito per ben 5 stagioni la maglia del Torino ha da poco concluso la sua peggiore annata in carriera

Con il termine della stagione è tempo di analizzare la prestazione dei singoli componenti della rosa del Torino. E’ il turno di Sanabria che contro il Lecce potrebbe aver disputato la sua ultima partita con la maglia granata. Dopo 5 stagioni presso il capoluogo piemontese, l’attaccante paraguayano potrebbe salutare definitivamente Torino per andare in cerca di una nuova squadra in cui trovare più spazio. I 30 gol realizzati in 5 stagioni non sembrano essere sufficienti per permettere all’attaccante classe 1996 di proseguire la sua carriera al Torino. Inoltre con il rientro di Zapata, Sanabria potrebbe rischiare di scendere ancora di più posizioni nelle gerarchie della squadra, mentre invece potrebbe tornare utile come una pedina di valore in caso di una trattativa di mercato.

La sua stagione

La stagione di Sanabria è iniziata in modo complesso, la coppia d’attacco Adams-Zapata nelle prime giornate sembrava aver convinto Vanoli, che nel corso della prima parte di stagione si è affidato più volte a questi due giocatori per ricoprire il reparto offensivo, concedendo così poco spazio al paraguayano. Dopo il tragico infortunio di Zapata, Sanabria ha avuto la sua chance per ritornare tra i titolari della squadra per sostituire l’attaccante colombiano e giocare insieme al nuovo arrivato Ché Adams. Tuttavia Sanabria ha faticato ad adattarsi allo stile di Vanoli, che nei momenti in cui è stato chiamato in causa ha fatto fatica a trovare la possibilità di incidere o di rendersi pericoloso. In 26 presenze, sono appena 2 i gol realizzati dall’attaccante, che nel corso della stagione non è mai riuscito a trovare la rete davanti ai suoi tifosi all’Olimpico Grande Torino. Si è quindi conclusa un’annata da dimenticare per Sanabria, un giocatore che mentre nelle scorse stagioni era riuscito in più occasioni a far sorridere i propri tifosi, in quest’ultimo campionato ha sempre fatto fatica a imporsi e trovare una discreta continuità nelle prestazioni.

Presenze totali: 26

Gol: 2

Assist: 1

Voto: 4