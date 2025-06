Casadei si avvicina alla maglia da titolare. Sazonov, dopo l’esordio con la Georgia, punta a confermarsi anche contro la Francia

L’Europeo Under 21 è iniziato nel segno delle speranze azzurre e delle conferme granata. L’Italia ha cominciato con una vittoria di misura contro la Romania, utile per incanalare con fiducia il percorso nel girone. Tra i protagonisti, seppur subentrando dalla panchina, anche Cesare Casadei: il centrocampista classe 2003 ha fornito ordine e presenza fisica nei minuti finali, candidandosi seriamente per una maglia da titolare nella prossima sfida. Dall’altra parte d’Europa, cresce l’importanza di Saba Sazonov nella difesa della Georgia U21: dopo l’esordio da titolare contro la Polonia, il centrale del Torino è pronto a guidare la retroguardia anche contro la Francia.

Casadei vede la titolarità

L’Italia Under 21 comincia con il piede giusto il proprio cammino agli Europei, in netta controtendenza rispetto alle recenti difficoltà della Nazionale maggiore. Gli Azzurrini battono la Romania per 1-0, conquistando tre punti preziosi nella corsa alla qualificazione.

Tra i volti più attesi c’era anche quello del centrocampista granata, aggregatosi al gruppo soltanto nella giornata precedente, dopo aver terminato gli impegni con la selezione di Spalletti. Nonostante il tempo limitato per ambientarsi, il classe 2003 ha fatto il suo ingresso in campo al 63’, fornendo una prova ordinata e concreta, utile per blindare il risultato nel finale. Dopo la panchina iniziale contro la Romania, Casadei va verso una maglia da titolare, al fianco di Prati e Ndour, anche contro la Slovacchia U21.

Sazonov si prende la Georgia U21

Saba Sazonov continua a collezionare minuti e fiducia con la maglia della Nazionale Under 21 della Georgia. Dopo aver esordito da titolare l’11 giugno contro la Polonia U21, il difensore di proprietà del Torino è pronto a scendere nuovamente in campo dal primo minuto nella prossima sfida, stavolta contro la Francia U21.

Una conferma importante per il classe 2002, reduce da una stagione segnata da un importante infortunio al legamento crociato, che l’ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo. Ora sta provando a rilanciarsi proprio attraverso gli impegni internazionali. La prestazione offerta nella gara contro i pari età polacchi ha convinto lo staff tecnico georgiano, che vede in lui un punto fermo per la retroguardia.