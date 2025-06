Il Torino ha deciso di riscattare Biraghi. Sulla fascia sinistra Baroni ha così una certezza ma è necessaria un’alternativa all’ex Fiorentina

Il Torino riparte da Cristiano Biraghi. I granata hanno deciso di riscattare il giocatore dalla Fiorentina. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma il Toro 2025/2026 potrà contare sull’esperto terzino per avvicinarsi quanto più possibile a una casella valevole per la qualificazione alle coppe europee.

Biraghi ha avuto un effetto positivo sul gioco del Torino. Arrivato lo scorso febbraio, l’ex Inter ha assicurato solidità sulla fascia sinistra. Il terzino ama giocare nella trequarti avversaria, proprio ciò che Marco Baroni chiede ai suoi difensori esterni.

Biraghi sì, ma non solo

La permanenza di Cristiano Biraghi è un’ottima notizia per il Toro. Tuttavia, il classe 1992 non può essere l’unica soluzione sulla sinistra. Dunque, la dirigenza granata è al lavoro per sondare profili che possano interpretare al meglio il gioco di Baroni.

Negli scorsi giorni più voci avevano riportato un interesse del Torino nei confronti di Giuseppe Pezzella dell’Empoli. Il terzino sinistro ha concluso la stagione in azzurro con 35 presenze e 4 assist. Numeri buoni che, tuttavia, non sono bastati per salvare l’Empoli dalla retrocessione.

I numeri di Biraghi e il gioco di Baroni

In 6 mesi, Cristiano Biraghi è diventato un leader del gioco del Torino. Sotto la guida di Paolo Vanoli, il difensore ha collezionato 15 presenze. Prossimo al riscatto, il terzino è stato spesso il fulcro del gioco del Toro, un regista arretrato che ha gestito il pallone per imbucare i compagni verso la porta.

Il gioco di Marco Baroni potrebbe esaltare le caratteristiche di Biraghi. L’allenatore chiede ai suoi terzini spinta sulla fascia e assist. Nuno Tavares della Lazio è l’esempio del “baronismo”. Il portoghese ha concluso la scorsa stagione di Serie A con 23 presenze e 8 assist.