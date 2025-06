Il pagellone di Duvan Zapata al termine della stagione 2024/2025: solo sette presenze e un grave infortunio, ora si punta al ritiro estivo

Un’altra stagione è giunta al termine e, come da tradizione, è il momento di tirare le somme: è tempo di bilanci, valutazioni e pagelle. Tocca ora a Duvan Zapata, che ha raccolto meno di due mesi di gioco nel corso del campionato appena concluso. L’infortunio fatale al crociato sinistro riscontrato durante la partita contro l’Inter lo scorso 5 ottobre 2024 lo ha visto costretto ad abbandonare il campo a stagione appena iniziata. Il corso di questi mesi è stato segnato, e continua ad esserlo, da un lungo periodo di riabilitazione per il capitano granata. L’obiettivo è tornare al top per la prossima annata e (forse) per il ritiro estivo.

Il rendimento stagionale

Nonostante siano soltanto sette le partite giocate dal numero 91 granata, il suo rendimento stagionale è più che buono: tre gol in così poche partite, tutte con la maglia da titolare. Chiaramente, a prescindere da un inizio di campionato ottimale, bisogna prendere in considerazione il lungo periodo di assenza dell’attaccante colombiano, e non si può andare oltre a un dato di sufficienza piena.

Il grave infortunio

Durante la gara del girone d’andata tra Inter e Torino, Duvan Zapata è uscito in barella all’84’ a causa di un grave infortunio al ginocchio, il più temuto nella storia del calcio: la rottura del legamento crociato. L’attaccante colombiano ha lasciato il campo visibilmente sofferente, con le mani sul volto e le lacrime a testimoniare il dolore e la gravità del momento. Aveva già lasciato intendere la gravità dell’infortunio. Il ginocchio è stato immediatamente immobilizzato e il giocatore è stato trasportato per accertamenti, che hanno purtroppo confermato i timori iniziali.

Partite giocate: 7

Gol: 3

Assist: 0

Voto: 6.5