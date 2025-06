I due giocatori del Torino protagonisti con le rispettive selezioni: la rete dell’azzurro regala la qualificazione all’Italia

Un gol che vale la qualificazione ai quarti di finale. La rete di Casadei permette all’Under 21 dell’Italia di staccare il pass per il turno successivo: dopo la vittoria dell’esordio la squadra di Nunziata batte anche la Slovacchia padrona di casa, 1-0. Gol del centrocampista sotto gli occhi del dt Vagnati, presente in tribuna per assistere al match degli azzurrini. Schierato titolare, l’ex Chelsea è rimasto in campo fino al 20′ della ripresa, giocando sulla trequarti.

La rete di Sazonov

Non è stato il solo protagonista granata, Casadei. Anche Sazonov ci ha messo lo zampino, segnando la rete del momentaneo 2-1 della Georgia contro la Francia. Una partita che si chiude dopo un lunghissimo recupero dovuto ad un Var e che alla fine i transalpini vincono al 102′, 3-2. Tutto aperto per la selezione di Sazonov, schierato al centro di una difesa a quattro.