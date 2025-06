Per Saba Sazonov, difensore georgiano del Torino, l’infortunio è alle spalle e il peggio è passato: occhi sulla nuova stagione

In questo periodo di pausa dalla Serie A, non tutti i giocatori sono in vacanza. La sosta dedicata alle Nazionali è terminata ma adesso è iniziato il Mondiale per Club e c’è anche l’Europeo Under 21. La competizione dedicata ai giovani talenti si sta svolgendo in Slovacchia: è iniziata l’11 giugno e terminerà il 28. In questo contesto, è iniziata la rinascita di Saba Sazonov. Il difensore georgiano classe 2002, è stato infatti convocato e sta svolgendo il torneo. Ma la sua stagione è stata praticamente nulla. Arrivato all’Empoli in prestito dal Torino, si è rotto il crociato ed è stato infortunato per tutto il campionato. E infatti i toscani non lo hanno poi riscattato. Ora però il peggio è passato, l’infortunio è alle spalle e i suoi occhi sono già sulla nuova stagione. Baroni lo valuterà e poi si deciderà il suo futuro.

La Nazionale come rinascita

Nella stagione 2024/2025, Sazonov ha giocato 2 minuti in Milan-Torino 2-2 alla prima giornata. Poi panchina in Torino-Atalanta 2-1 e cessione all’Empoli. Qui è stato in panchina in Bologna-Empoli 1-1 ed Empoli-Juventus 0-0 prima dell’infortunio che gli ha fatto saltare ben 34 partite. Ma il recupero è andato bene e la Georgia Under 21 ha deciso di puntare su di lui. La Nazionale è stata inserita nel girone C con Francia, Polonia e Portogallo. Nella gara d’esordio 2-1 alla Polonia e 90 minuti in campo per Sazonov. Poi sconfitta per 3-2 contro la Francia ma gol del difensore granata al minuto numero 84. In queste 2 partite è tornato in campo e sta ritrovando la forma e il ritmo partita.

Voglia di rivalsa

La sua voglia di rivalsa è tanta. Sazonov è arrivato in granata il 31 agosto del 2023 dalla Dinamo Mosca per 2,75 milioni di euro. Ai russi spettano ancora 0,25 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. La sua prima stagione al Toro non era andata benissimo. Tanti problemi fisici e non molto spazio concesso da Juric. Qualche occasione l’aveva avuta ma non aveva convinto molto. Anche Vanoli non era rimasto colpito e la decisione fu di mandarlo in prestito. Prestito che purtroppo non è servito. Sazonov adesso si giocherà tutte le sue carte.