Con Marco Baroni in panchina cambia tutto per Ali Dembelé. Il suo futuro adesso è tutto da decidere senza Vanoli

Nuovo corso per il Torino, che è passato da Paolo Vanoli a Marco Baroni in panchina. Adesso c’è tanto lavoro da fare per la società. Obiettivo mettere a disposizione una squadra competitiva al nuovo allenatore. La risposta forte deve arrivare dal mercato. Per alcuni giocatori, le cose cambieranno radicalmente. Uno di questi è senza ombra di dubbio Ali Dembelé. Con Vanoli è rimasto al Torino e ha anche avuto qualche occasione, ma adesso sarà Baroni a valutarlo. Vanoli lo aveva preso in prestito al Venezia e aveva conquistato la Serie A con lui in rosa. Poi se lo è ritrovato a Torino e lo ha sempre elogiato per la sua grande voglia e dedizione al lavoro. Ma il giocatore è ancora grezzo per il massimo campionato italiano.

Potrebbe partire in prestito

Classe 2004, ha ancora tutto il tempo di crescere. E potrebbe farlo in prestito nella stagione 2025/2026. La Serie B è un opzione da considerare per continuare il percorso di crescita. Dembelé è stato preso nel 2022 dal Troyes Under 19. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2026. Il suo futuro è tutto da scrivere. Attenzione però anche all’opzione permanenza. Baroni potrebbe confermarlo ma non sarebbe il titolare. In quella zona al momento manca un titolare con Pedersen che ha deluso e Walukiewicz che non è un terzino. Lazaro potrebbe però abbassarsi se arriva un trequartista mancino.

Una stagione non esaltante

Dembelé in Serie A ha giocato quest’anno 15 partite: 1 gol contro l’Udinese, 1 cartellino giallo e 1 cartellino rosso. 4 partite da titolare e 11 da subentrato. Nella sua prima da titolare in Serie A è stato espulso dopo 33 minuti contro la Fiorentina. Poi contro la Roma nell’ultima ha causato un calcio di rigore. Insomma, una stagione non esaltante. Ma Vanoli ha voluto premiarlo per l’impegno dimostrato.