Caprile è il primo nome per raccogliere l’eredità di Milinkovic-Savic, ma il riscatto del Cagliari complica i piani del Torino

Per il Torino la scelta del portiere titolare è da sempre uno dei primi nodi da sciogliere in vista di ogni nuova stagione. E quest’anno più che mai la questione è in cima all’agenda. Non si può iniziare un ritiro senza sapere chi sarà il numero uno, tanto più ora che Vanja Milinkovic-Savic sembra destinato all’addio. Il serbo, protagonista di una stagione molto positiva, è sempre più vicino al Napoli: ieri c’è stato un incontro tra Vagnati e il collega partenopeo Manna, con quest’ultimo che ha presentato un’offerta intorno ai 18 milioni.

Milinkovic-Savic vicino all’addio

Il Torino sa di avere un’occasione per monetizzare: Milinkovic-Savic ha mercato, e la clausola da 20 milioni (circa 22 per l’estero) è un elemento che potrebbe pesare nelle trattative. Al di là della destinazione finale, la sua partenza è ormai più di una possibilità concreta. Ed è proprio per questo che la società granata si sta muovendo da tempo alla ricerca di un sostituto all’altezza.

In cima alla lista c’è Caprile

Il profilo in cima alla lista è quello di Elia Caprile. Il giovane portiere, di proprietà del Napoli, ha disputato una stagione solida al Cagliari e rappresenta una scommessa interessante su cui puntare. Ma c’è un problema non secondario: il diritto di riscatto dei sardi. Il Cagliari sembra intenzionato a trattenerlo versando gli 8 milioni necessari al Napoli, ma la situazione è ancora in fase di definizione. Finché non sarà chiaro se Caprile verrà effettivamente riscattato o meno, il Torino resterà alla finestra, in attesa di capire con chi poter eventualmente intavolare una trattativa: se con il Napoli o con il club rossoblù. Una cosa è certa: in caso di riscatto da parte del Cagliari, il prezzo del giocatore potrebbe aumentare e l’affare si complicherebbe.