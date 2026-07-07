Vista la concorrenza per Gill, i granata stanno seguendo altre piste, occhi in Premier League su Perri e Ramsdale

Il Torino, vista la difficoltà dell’operazione Gill, starebbe pensando a nuovi nomi per la porta e nelle ultime ore si è parlato molto dell’interesse dei granata verso due portieri della Premier League: Lucas Perri e Aaron Ramsdale. Il primo, brasiliano classe 1997 nella scorsa stagione ha difeso i pali del Leeds, il secondo invece, inglese classe 1998, ha giocato per il Newcastle.

L’interesse verso Perri e Ramsdale

Il Torino al momento non ha ancora iniziato delle trattative, ma ha iniziato a guadarsi intorno, vista la necessità di firmare al più presto il nuovo portiere titolare. Lucas Perri, al momento appare una pista complessa, in quanto il portiere è arrivato nella scorsa stagione ed ha firmato un contratto fino al 2029, con il Leeds che difficilmente si priverà della sua saracinesca. Discorso diverso per Ramsdale, che nella scorsa stagione era in prestito al Newcastle, che tuttavia non lo ha riscattato, con il portiere inglese che ha fatto ritorno al Southampton. Il club ha un contratto con Ramsdale fino al 2028, ma la sua permanenza, visto che il club il prossimo anno giocherà in Championship, non è per nulla scontata.

La pista Gill rimane sullo sfondo

Il Torino al momento non ha ancora trovato una soluzione con il San Lorenzo per Gill, tuttavia l’ottimo Mondiale del portiere ha complicato l’operazione, con l’inserimento di diverse squadre nella trattativa. Il San Lorenzo ha fatto sapere che chi vorrà Gill, dovrà pagare la clausola rescissoria, fissata a 10 milioni di dollari. Il Toro sta continuando i contatti con il club argentino, ma la sensazione è che l’operazione sia sempre più complicata e la ricerca di alternativa tra i pali sembra confermarlo.