Lo spagnolo gradirebbe tornare in granata, ma serve ben più di un acquisto per completare il reparto degli esterni

Il Torino ha da poco messo appunto il suo primo acquisto della sessione di calciomercato estiva, con Gaetano Oristanio che a breve sarà ufficializzato come nuovo giocatore del Torino e andrà a completare il reparto trequartisti. Una delle altre priorità del direttore Petrachi sarà la ricostruzione delle catene laterali, in cui gli unici rimasti sono Pedersen e Biraghi (ai margini del progetto). Gli esterni rappresentano un tassello fondamentale per il gioco del neoallenatore Abate e fornire al tecnico campano un lotto di livello è sicuramente uno degli obiettivi principali del direttore salentino.

Obrador in pole

Prima per distacco sul taccuino di Petrachi era la pista che conduce al ritorno di Rafa Obrador, in prestito al Torino la scorsa stagione, ma non riscattato per la cifra di 9 milioni di euro. Il Toro è da tempo in trattativa con il Benfica per permettere un ritorno a cifre inferiori dell’esterno spagnolo, ma l’operazione è ancora ferma in stallo e non emergono novità a riguardo. Sicuramente un ritorno dell’ex Real Madrid sarebbe un innesto di livello, specialmente combinato a una possibile consacrazione in Serie A per Alessio Cacciamani, classe 2007 rientrato dal prestito alla Juve Stabia e pupillo di Abate (ma che nel 3-4-2-1 potrebbe anche giocare sulla trequarti).

Obrador sarebbe così il titolare a destra ma servono pure alternative, allo spagnolo come a Pedersen- Sondato nelle prime settimane di mercato Barbieri, di sicuro ad Abate serviranno almeno 3 acquisti.

Un acquisto non basta

Resta di fatto che l’acquisto di Obrador non rimarginerebbe le lacune e i vuoti presenti sugli esterni. Il Toro ha bisogno di più di un colpo sulle fasce, ma ad oggi scarseggiano piste che possano portare ad operazione e trattative concrete. Dal canto suo Abate spera di non diver vivere le difficoltà già attraversate dai suoi predecessori, confidando in acquisti tempestivi e non dell’ultima ora, in modo da poter trasmettere al proprio gruppo i propri concetti di gioco e preparare la squadra al meglio per quella che, ancora una volta, vorrebbe essere la stagione del cosiddetto salto di qualità.